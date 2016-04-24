"Дніпро" розтрощив "Олександрію" і зміцнив свою перевагу в боротьбі за 3-е місце в таблиці

В Олександрії завершився матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала дніпропетровський "Дніпро" і програла з рахунком 0:4.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

На 50-й хвилині Андерсону Піко вдався чудовий удар зі штрафного у верхній кут воріт - "дев'ятку" - 1:0. Далі, на 79-й хвилині Руслан Ротань вразив прямим ударом зі штрафного нижній кут воріт суперника, 2:0. Цікаво, що цьому моменту передувало видалення воротаря "Олександрії" Андрія Новака. У момент пробиття штрафного ворота захищав польовий гравець Віталій Пономар. На 89-й хвилині, Бруно Гама зробив діагональну передачу назад і Джон Руїс низовим ударом відправив м'яч у кут воріт - 3:0. Нарешті, в доданий арбітром час, на 93-й хвилині Бруно Гама увірвався в штрафний, потужно пробив і м'яч рикошетом від Пономара влетів у ворота - 4:0.

Таким чином, дніпропетровці набрали 46 очок і відірвалися від луганської "Зорі" (41) на 5 балів.

Командам залишилося провести по 3 матчі в Прем'єр-лізі сезону 2015/16.