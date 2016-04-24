Англія: "Лестер" розтрощив "Суонсі" і ще наблизився до сенсаційного чемпіонства

В Англії завершився черговий ігровий чемпіонату футбольної Прем'єр-ліги, де в центральному матчі дня команда-сенсація нинішнього сезону "Лестер" розгромив "Суонсі" з рахунком 4:0 і ще більше наблизився до титулу.

Господарі поля мали повну перевагу над йдучим на 15-му місці в турнірній таблиці суперником протягом всієї гри.

Рахунок у матчі відкрив Ріяд Марез, якому вдався точний удар на 10-й хвилині гри. За 20 хвилин Леонардо Уллоа подвоїв перевагу господарів поля, а на 61-й Уллоа довів рахунок до великого - 3:0. Цього господарям поля також здалося замало і в самій кінцівці, на 85-й хвилині, Марк Олбрайтон в четвертий раз вразив ворота "Суонсі".

В іншому матчі дня "Арсенал", який бажає завершит сезон у четвірці найсильніших команд ліги, зіграв внічию в гостях з "Сандерлендом" - 0:0.

Таким чином, в турнірній таблиці АПЛ у "Лестера" 76 очок (35 матчів), "Тоттенхема" - 68 (34), "Манчестер Сіті" і "Арсеналу" - по 64 і по 35 ігор.