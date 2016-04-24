УПЛ: "Зоря" втратила очки в матчі з луцькою "Волинню"

У Запоріжжі завершився матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" в ролі номінальних господарів приймала луцьку "Волинь" і зіграла внічию.

Матч завершився з рахунком 1:1.

У запеклій грі першими відзначилися футболісти луцької команди, які відкрили рахунок на 31-й хвилині. Олег Герасимюк головою скинув м'яч у воротарський майданчик, і Анатолій Діденко несильним ударом переправив м'яч у ворота. "Волинь" володіла перевагою в рахунку до середини другого тайму. А на 71-й хвилині Джаба Ліпартія зкинув м'яч на Пауліньо, той трохи наблизився до воріт і з лінії штрафного пробив точно у ближній кут - 1:1.

Також у цьому матчі команди заробили по одному видаленню. На 57-й хвилині червону картку отримав Міха Горопевшек, а на 82-й - Михайло Сіваков.

Таким чином, "Зоря" втратила чергові важливі очки у боротьбі з дніпропетровським "Дніпром" за 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

На рахунку "Зорі" тепер 42 бали, а у "Дніпра" - 43 - й матч в запасі, який дніпропетровці проведуть сьогодні ввечері проти "Олександрії".