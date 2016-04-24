"Динамо" пообіцяв "Чорноморцю" 400 тисяч доларів за нічию в матчі з "Шахтарем"

«Динамо» пообіцяв «Чорноморцю» 400 тисяч доларів преміальних за нічию або перемогу над «Шахтарем», повідомляє з посиланням на свої джерела Трибуна.

Тобто, близько 15 тисяч доларів – кожному члену команди при рівному розподілі.

У свою чергу, «Шахтар» збирався простимулювати гравців «Ворскли» за відібрані очки в матчі з «Динамо» (точна сума невідома), але ще до того, як донеччани зіграли внічию в Одесі.

Стандартна сума стимулювання в цьому сезоні становить 500 тисяч доларів.

Після того, як «Чорноморець» зумів втримати нічию в матчі 23-го туру з «Шахтарем» (1:1), «Динамо» достатньо сьогодні обіграти «Ворсклу», щоб достроково стати чемпіоном України другий рік поспіль.