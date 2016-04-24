Прем'єр-ліга, 23-й тур, "Динамо" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться центральний матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме на своєму полі полтавську "Ворсклу".

У цьому матчі зійдуться команди, які займають перше і п'яте місця в турнірній таблиці УПЛ.

Ще кілька днів тому всі могли гадати, наскільки важливим у чемпіонській гонці стане матч «Шахтаря» і «Динамо» 1 травня. А в суботу виявилося, що вже сьогодні може визначитися переможець Ліги Парі-Матч. Для цього киянам достатньо перемогти гостей з Полтави. Тоді вони будуть випереджати переслідувачів на 7 очок за 3 тури до фінішу, але гарантовані 3 очки в передостанній ігровий день для динамівців (вони повинні були в 25-му турі провести матч із запорізьким "Металургом", який знявся зі змагань) роблять їх недосяжними.

Безперечно, ця новина додасть сил господарям. Здавалося б, їм належить виконати не найскладніше завдання, адже очок столичні гравці не втрачали ще з першого кола, а за всі вояжі в столицю на зустрічі з "Динамо", полтавська «Ворскла» вивезла лише 2 очки.

З іншого боку, ніхто не сумнівається в боєздатності колективу Василя Сачка і зарядженості на позитивний результат. Окрім питання престижу, полтавчани ще й спробують віддалитися від «Олександрії», адже 5-е місце їм не гарантоване.

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" вважається явним фаворитом гри. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,21 до 1, на нічию - 5,56 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 11,93 до 1.

Матч "Динамо" - "Ворскла" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".