Луческу: "Футболісти "Шахтаря" сьогодні більше думали про "Севілью", ніж про "Чорноморець"

Футболісти "Шахтаря" під час матчу з "Чорноморцем" (1:1) більше думали про гру з "Севільєю", ніж про сьогоднішнього суперника. Таку думку після гри в Одесі висловив головний тренер донецької команди Мірча Луческу, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Наставник "Шахтаря" також похвалив гравців "Чорноморця" за проявлений характер.

"Я вітаю "Чорноморець". Відзначу мотивацію і амбіції, з якими діяв сьогодні суперник. Але це ні в якому разі не виправдовує нас і нашу гру. Можливо, в якійсь мірі наші футболісти себе берегли і готували до майбутнього матчу з "Севільєю", не хотіли отримати травму", - вважає Луческу.

На його думку, у другому таймі у діях гравців донецької команди була присутня розслабленість.

"Результат, який господарі поля заслужили. Вони билися за нього, зіграли добре і організовано. Ми ж повинні були забивати ще в першому таймі. У другій половині мали місце розслабленість і фатальна помилка при стандартному положенні, коли нам забили. Після цього було вже дуже складно розкрити оборону суперника. "Чорноморець" захищався великими силами. А ми робили надто багато довгих передач туди, де високорослі футболісти суперника всі вигравали. Цим ми спростили їм оборону – вони легко вибивали м'яч", - проаналізував гру Луческу.

Головний тренер "Шахтаря" додав, що навіть у разі перемоги над "Чорноморцем", у його команди було мало шансів виграти чемпіонат України.

"В цілому, навіть до сьогоднішнього матчу було складно виграти чемпіонат. На жаль, можливо, так думали і футболісти. Зараз найважливіше – добре підготуватися до "Севільї", - додав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні донецький "Шахтар" зіграв внічию 1:1 з одеським "Чорноморцем". Такий результат дозволяє київському "Динамо" вже завтра гарантувати собі чемпіонський титул - для цього команді Сергія Реброва потрібно вдома обіграти полтавську "Ворсклу".

Донецький "Шахтар" в найближчий четвер зіграє у Львові перший півфінальний матч Ліги Європи проти іспанської "Севільї".