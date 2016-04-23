"Барселона" забила шість голів "Хіхону" та зберегла лідерство в іспанській Ла Лізі

"Барселона", обігравши "Хіхон" з рахунком 6:0 у 35-му турі чемпіонату Іспанії з футболу, зберегла лідерство в турнірній таблиці.

Перший тайм матчу завершився з мінімальною перевагою каталонців - єдиний м'яч забив Ліонель Мессі. Однак після перерви "Барселона" розгромила суперника, причому найкращий бомбардир команди в чемпіонаті Луїс Суарес відзначився чотирма голами.

Найближчий переслідувач каталонців мадридський "Атлетіко" сьогодні свій матч також виграв - завдяки голу Анхеля Корреа столична команда перемогла з рахунком 1:0 "Малагу".

Барселона - Хіхон - 6:0 (1:0)

Голи: Мессі (12), Суарес (64, 74, з пенальті, 77, з пенальті, 88), Неймар (88).

Атлетіко - Малага - 1:0 (0:0)

Гол: Корреа (62).

Таким чином, за три тури до кінця сезону в Ла Лізі в активі "Барселони" та "Атлетіко" по 82 очки, але каталонці мають перевагу перед мадридцями за рахунок додаткових показників.

На одне очко від цих команд відстає мадридський "Реал", який сьогодні здобув вольову перемогу над "Райо Вальєкано".