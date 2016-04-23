УПЛ: "Шахтар" втратив очки в матчі з "Чорноморцем"

Донецький "Шахтар" не зміг обіграти одеський "Чорноморець" у виїзному матчі 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

"Шахтар" забив свій м'яч на 10-й хвилині гри, коли бразильський півзахисник Бернард з 25-ти метрів реалізував штрафний удар.

Другий тайм "Чорноморець" розпочав активніше "гірників", і намагання одеситів принесли їм успіх. Владислав Калитвинцев, який належить київському "Динамо", виконував штрафний удар з правого флангу і спрямував м'яч у дальній нижній кут воріт Андрія Пятова.

У 40 хвилин гри, що залишилися, "Шахтар" домінував на футбольному полі, але свої моменти команда Мірчі Луческу не реалізувала.

У разі завтрашньої домашньої перемоги "Динамо" над "Ворсклою", за три тури до кінця чемпіонату розрив між киянами і "Шахтарем" складе 7 очок.

З огляду на, що в одному з матчів, що залишилися, "Динамо" належить отримати технічну перемогу над запорізьким "Металургом", завтрашній матч з полтавчанами на НСК "Олімпійський" може стати для "Динамо" чемпіонським.

Чорноморець (Одеса) - Шахтар (Донецьк) - 1:1 (0:1)

Голи: Калитвинцев (55) - Бернард (10)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартиненко, Азацький, Смирнов, Татарков (Кабаєв, 72), Калитвинцев, Куценко (Хобленко, 88), Барилко (Ковалець, 46), Коркішко;

Ш: П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Дентіньо, Веллінгтон Нем (Марлос, 60), Коваленко (Тайсон, 46), Бернард, Гладкий (Едуардо, 60);

Попередження: Смирнов, Куценко, Коркішко - Бернард, Дентіньо, Ордець

Вилучення: Данченко (90+3)