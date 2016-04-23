Напередодні півфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" розгромив "Сток"

"Манчестер Сіті" розгромив "Сток Сіті" у матчі 35-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:0, а м'ячі забивали бразилець Фернандо, аргентинець Серхіо Агуеро, а також нігерієць Келечі Іхеаначо, який зробив дубль.

В іншому сьогоднішньому ключовому матчі туру "Ньюкасл", який бореться за виживання в Прем'єр-лізі, зміг вирвати нічию у "Ліверпуля". Поступаючись після першого тайму 0:2, команда Рафаеля Бенітеса завершила матч з рахунком 2:2.

Манчестер Сіті - Сток Сіті - 4:0 (2:0)

Голи: Фернандо (35), Агуеро (43, з пенальті), Іхеаначо (63, 74)

Ліверпуль - Арсенал - 2:2 (2:0)

Голи: Старрідж (2), Лаллана (30) - Сіссе (48), Колбак (66)

Таким чином, завдяки сьогоднішній перемозі, "Манчестер Сіті" знову на деякий час вийшов на третю позицію в турнірній таблиці. Лондонський "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед", які є конкурентами команди Мануеля Пеллегріні за місце в першій четвірці чемпіонату АПЛ, свої матчі туру проведуть пізніше.

У той же час "Ліверпуль" залишився на сьомому місці в таблиці, впритул наблизившись до лондонського "Вест Хему".

"Ньюкасл" від "рятівної" 17-й позиції в лізі, де зараз розташовується "Норвіч", тепер відділяє одне очко.

Нагадаємо, протягом наступного тижня "Манчестер Сіті" зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом", а "Ліверпуль" в рамках того ж етапу Ліги Європи зустрінеться з "Вільярреалом".