Мадридський "Реал" здобув вольову перемогу в матчі іспанської Ла Ліги

Мадридський "Реал" в рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу обіграв у столичному дербі команду "Райо Вальєкано".

Поєдинок Ла Ліги завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Зінедіна Зідана, причому під час матчу "Королівський клуб" поступався 0:2.

За відсутності на полі португальського форварда Кріштіану Роналду, роль лідера "Реала" взяв на себе валлієць Гарет Бейл, два голи якого подарували гостям зустрічі перемогу.

Райо Вальєкано - Реал - 2:3 (2:1)

Голи: Эмбарба (7), Міку (14) - Бейл (34, 81), Васкес (52)

Після цієї перемоги "Реал" тимчасово вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда Зідана зараз випереджає на два очки "Барселону" та мадридський "Атлетіко", але останні дві команди матчі 35-го туру ще не грали.

"Барселона" сьогодні проведе гру чемпіонату проти "Гранади", а "Атлетіко" зустрінеться з "Малагою".