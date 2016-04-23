Мадридський "Реал" здобув вольову перемогу в матчі іспанської Ла Ліги
Команда Зінедіна Зідана під час матчу поступалася 0:2, але змогла виграти зустріч.
Мадридський "Реал" в рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу обіграв у столичному дербі команду "Райо Вальєкано".
Поєдинок Ла Ліги завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Зінедіна Зідана, причому під час матчу "Королівський клуб" поступався 0:2.
За відсутності на полі португальського форварда Кріштіану Роналду, роль лідера "Реала" взяв на себе валлієць Гарет Бейл, два голи якого подарували гостям зустрічі перемогу.
Райо Вальєкано - Реал - 2:3 (2:1)
Голи: Эмбарба (7), Міку (14) - Бейл (34, 81), Васкес (52)
Після цієї перемоги "Реал" тимчасово вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда Зідана зараз випереджає на два очки "Барселону" та мадридський "Атлетіко", але останні дві команди матчі 35-го туру ще не грали.
"Барселона" сьогодні проведе гру чемпіонату проти "Гранади", а "Атлетіко" зустрінеться з "Малагою".