В ужгородській "Говерлі" обіцяють заплатити борги, якщо ФФУ залишить клуб в Прем'єр-лізі

Власник ужгородської "Говерли" Нестор Шуфрич заплатить борги екс-футболістів команди, якщо клуб отримає атестат на подальшу участь в Прем'єр-лізі. Про це після поразки від львівських "Карпат" (0:3) заявив асистент головного тренера "Говерли" Володимир Васютик, передає Sport Arena.

"Власникові клубу заблокували рахунки, які тільки нещодавно розблокували. За той час, поки рахунки були заблоковані, набігло чимало боргів. Він не відмовляється від команди і готовий платити, якщо команда отримає атестат", - сказав Васютик.

Він також пояснив, що головний тренер команди В'ячеслав Грозний був відсутній на грі саме тому, що займався в цей час питаннями атестації клубу.

"Грозний відсутній через те, що клуб зараз вирішує питання атестації на наступний сезон. Для клубу - це першочергова проблема. Але є можливість вирішити цю ситуацію позитивно. У "Говерлі" посилено працюють над вирішенням цього питання - з багатьма іноземцями підписані договори про те, що гроші будуть виплачені, а частину боргів вже погасили. В'ячеслав Вікторович [Грозний] знаходиться в робочій групі, яка представляє "Говерлу" перед атестаційним комітетом", - сказав Васютик.

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд екс-футболістів ужгородської команди заявили, що "Говерла" не бажає погашати перед ними заборгованість. При цьому в клубі цю інформацію спростовують.

За інформацією ЗМІ, "Говерла" через борги слідом за харківським "Металістом" може не отримати атестат на участь у наступному сезоні Прем'єр-ліги.