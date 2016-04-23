Харківський "Металіст" і дніпродзержинська "Сталь" завершили матч Прем'єр-ліги без голів

Дніпродзержинська "Сталь" і харківський "Металіст" завершили матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги внічию 0:0.

У грі, що відбулася на дніпропетровському стадіоні "Метеор", обидві команди могли відзначитися голом, але іноді удари футболістів проходили мимо воріт, а іноді впевнено діяли воротарі Юрій Паньків та Сергій Погорілий.

Після цієї нічиї "Сталь" опустилася на восьме місце в турнірній таблиці, пропустивши на сьому сходинку "Карпати". "Металіст" залишився на 10-й позиції.

Сталь (Дніпродзержинськ) - Металіст (Харків) - 0:0 (0:0)

З: Паньків, Латіфу, Іщенко, Васін, Пшеничних, Каленчук (Будник, 67), Карасюк, Р. Малакян, Е. Малакян (Кравченко, 84), Лазіч, Фернандес (Дебелко, 46);

М: Погорілий, Зубейко, Зотько, Рижук, Синиця (Краєв, 87), Харатін (Копіна, 75), Ралюченко, Третьяков, Каплієнко, Наполов (Кошман, 82), Родіч;

Попередження: Васін - Каплієнко, Третьяков