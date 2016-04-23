Прем'єр-ліга: "Карпати" здобули першу в своїй історії перемогу на "Арені Львів"

Львівські "Карпати" розгромили ужгородську "Говерлу" з рахунком 3:0 в матчі 23-го туру футбольної Прем'єр-ліги.

У першому таймі за львів'ян відзначився Денис Мірошниченко, який реалізував вихід один на один з воротарем суперника Дмитром Бабенком.

Після перерви "Карпати" забили ще двічі - спочатку Олексій Гуцуляк розстріляв порожні ворота "Говерли" після вдалої комбінації "біло-зелених", а потім м'яч у ворота ужгородців з лінії воротарської зони відправив Густаво Бланко-Лещук.

Ця перемога стала першою для "Карпат" на "Арені Львів". Завдяки ній львів'яни випередили в турнірній таблиці дніпродзержинську "Сталь" і піднялися на сьоме місце.

"Говерла", зазнавши чергової поразки, продовжує перебувати на передостанній позиції, зберігаючи лише математичні шанси опинитися хоча б на строку вище.

Карпати (Львів) - Говерла (Ужгород) - 3:0 (1:0)

Голи: Мірошниченко (36), Гуцуляк (48), Бланко-Лещук (75);

К: Мисак, Мірошниченко, Новотрясов, Пластун, Костевич, Худоб'як (Даушвілі, 78), Гуцуляк (Ксьонз, 60), Голодюк (Клец, 65), Кадімян, Карноза, Бланко-Лещук;

Р: Бабенко, Хоменко (Томи, 71), Ряшко, Кутас, Іванов, Савченко, Гавриш, Кузик, Гончар, Гемега, Худоб'як;

Попередження: Худоб'як - Кутас.