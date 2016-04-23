Коваленко і Швед визнані кращими молодими футболістами України в березні

Кращими молодими футболістами України в березні визнані Віктор Коваленко (U-21) та Мар'ян Швед (U-19), повідомляє "Золотий талант України".

Коваленко встановив новий рекорд за кількістю набраних очок для вікової категорії U-21 — 355. Всього було розглянуто 130 анкет тренерів, експертів і журналістів, Коваленко потрапив у 124 з них, причому у 110 випадках — під №1. Уродженець Херсона зібрав 91% очок.

Перевага переможця березневого опитування перед найближчими конкурентами вийшла величезною: Валерій Лучкевич з «Дніпра» набрав 130 балів, Олександр Зінченко з російської Уфи» — 106, Едуард Соболь з «Металіста» — 86, а замкнув топ-п'ятірку В'ячеслав Танковський з «Зорі» — 17. Вчотирьох вони в сумі мають 339 балів, Коваленко поодинці — 355.

Реальних конкурентів у березні у Коваленко практично не було. Він став гравцем стартового складу «Шахтаря», який бадьоро йшов у Лізі Європи по турнірній дистанції, вибивши «Шальке» (правда, це було ще в лютому, але велика перемога в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 запам'яталася надовго, а Коваленко забив третій м'яч) і «Андерлехт», а ще — дебютував у національній збірній України. Спочатку 20-річний гірник став одним з п'яти дебютантів Михайла Фоменка у спарингу з Кіпром, а потім залишився єдиним з п'яти, кому наставник збірної довірив місце у стартовому складі в спарингу з Уельсом. Судячи з усього, Коваленко має всі шанси потрапити на Євро-2016 в якості учасника.

У свою чергу, Швед переміг зі значним відривом, але настільки високої щільності у верхній частині рейтингу ще не було: відразу чотири футболісти набрали більше 100 балів, при цьому максимум склав 175.

Швед (175 балів) був одним з головних дійових осіб під час еліт-раунду Євро-2016 (U-19), де також виступали ще два вихованці «Карпат» — Олексій Гуцуляк (121) і Василь Кравець (117). Львівське тріо і зайняли три перших місця у березні. Більше 100 балів також набрав Богдан Михайличенко (102) з київського "Динамо". Швед, до речі, вже ставав найкращим гравцем місяця в категорії U-19 — у квітні 2015 року.

У 2016 році у старшій віковій категорії U-21 премії Золотий Талант на перемогу претендують футболісти 1995-1996 років народження, а у молодшій віковій категорії U-19 — футболісти 1997 року народження і молодше.