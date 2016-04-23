Збірну Казахстану може очолити знаменитий екс-футболіст "Мілана"

Федерація футболу Казахстану зацікавлена в запрошенні на пост головного тренера збірної колишнього півзахисника італійського "Мілана" Дженнаро Гаттузо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"За своїм характером і досягненнями Гаттузо відповідає нашим цілям. Це людина, яка любить виклики, це боєць. А нам потрібен тренер, який здатний важко працювати і хоче бути лідером", - цитує італійське видання своє неназване джерело з Казахстану.

Гаттузо завершив кар'єру футболіста в 2013 році, після чого працював головним тренером у швейцарському "Сьоні", італійському "Палермо" та грецькому "ОФІ". У 2015 році він очолив клуб третього італійського дивізіону "Піза", з яким зараз бореться за підвищення в класі.

"Для нас були честю переговори з Гаттузо. Але спочатку Ріно має завершити сезон з "Пізою". Після цього ми попрацюємо над угодою, яка задовольнить обидві сторони", - говорить джерело з казахської Федерації.

Ріно Гаттузо став відомий завдяки своїм виступам в якості футболіста у минулому десятилітті. З "Міланом" він двічі вигравав Лігу чемпіонів, зі збірною Італії ставав у 2006 році чемпіоном світу.

Збірна Казахстану з 2002 року є членом УЄФА, але з тих пір національна команда жодного разу не виходила ні на чемпіонат світу, ані на чемпіонат Європи. Відбірковий цикл до Євро-2016 Казахстан завершив на передостанньому місці в групі з Чехією, Ісландією, Туреччиною, Нідерландами і Латвією.