Прем'єр-ліга, 23-й тур, "Чорноморець" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці 12-е і 2-е місця. А відставання "Шахтаря" від лідируючого київського "Динамо" складає 5 очок.

Мабуть, різна ступінь стимулу на внутрішній та європейській арені заважає «Шахтарю» в домашніх змаганнях. Втім, шанс наздогнати «Динамо» у «гірників» все ще існує. Для цього необхідно перемагати в Одесі. На сьогодні донеччани в цьому протистоянні мають 8-матчеву переможну серію і в основному колектив Мірчі Луческу не надто змушує наставника хвилюватися. За кілька днів до першої зустрічі з «Севільєю» витрачати зайві емоції також не бажано, однак чи погодяться з цим «моряки»?

У нинішньому турнірі «Шахтар» демонструє надзвичайну результативність, забиваючи більше 3 м'ячів за гру в середньому (68 за 21 зіграний матч). У той же час показники гранда в захисті мало чим відрізняються від середняків. Однак «Чорноморець» знову зустрівся з проблемою реалізації, після зими ще жодного разу не забивши двічі за поєдинок. Тому, швидше за все, завдання гостей може обмежитися 2-ма влучними «пострілами».

Матч першого кола теперішнього сезону завершився з рахунком 2:0 на користь "Шахтаря".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Шахтар", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1. У той же час, на перемогу "Чорноморця" можна поставити з розрахунку 13,32 до 1, а на нічию - 6,71 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Шахтар" розпочнеться в Одесі о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".