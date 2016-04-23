Прем'єр-ліга, 23-й тур, "Карпати" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі ужгородську "Говерлу".

Зустрічаються команди, які займають на даний момент 8-е і 13-е місце в турнірній таблиці. "Говерла" посідає останнє місце серед всіх учасників турніру (не рахуючи запорізький "Металург", який знався зі змагань).

Ще напередодні "Говерла" займала 11-е місце в таблиці, маючи на своєму рахунку 16 балів. Але, вчора днем офіційно вступило в силу рішення про позбавлення команди 9 балів і ужгородці вимушено пропустили вперед в таблиці луцьку "Волинь" і одеський "Чорноморець".

Що стосується суто спортивних результатів, то на футбольному полі обидві команди в 2016 році набрали лише по 3 очки, причому «Карпати» ще не вигравали. Тому друге поспіль побачення з географічними сусідами для них є чудовою можливістю перервати цю сумну серію. Важлива для господарів і локальна боротьба за місця в середині турнірної таблиці. Хоча мріям про потрапляння в шістку збутися не судилося, з чим погодився наставник команди Володимир Безубяк.

У цілому історична перевага у цій парі на боці львів'ян, однак більш-менш переконливо вони виглядають хіба що вдома. Відзначимо, що 6 очок за сезон останній раз у закарпатців вони брали ще під час турніру 2007/2008 рр. Зараз після гостьового успіху в матчі першого кола (2:0) таке досягнення цілком можна буде повторити.

В кадровому плані суперники знаходяться в приблизно однаковій ситуації: по одному дискваліфікованому центральному захиснику і не занадто довга лава запасних, що особливо знайоме тренеру "Говерли" В'ячеславу Грозному.

На котируваннях букмекерських контор "Карпати" є явним фаворитом гри. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,23 до 1, на нічию - 5,28 до 1, а на перемогу "Говерли" - 11,44 до 1.

Матч "Карпати" - "Говерла" розпочнеться у Львові о 14.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".