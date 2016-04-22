"Говерлу" і "Волинь" можуть виключити з чемпіонату України слідом за "Металістом" - ЗМІ

Ужгородська "Говерла" і луцька "Волинь" слідом за харківським "Металістом" можуть не отримати від Федерації футболу України атестати для участі в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Sportarena.com.

Остаточне рішення щодо цих клубів ФФУ поки не прийняла.

Видання також зазначає, що "Волинь" раніше погодилася залишити елітний дивізіон, і в наступному чемпіонаті регіон буде представлений командою ФК "Луцьк" в аматорських змаганнях.

При цьому, "Говерла" бажає залишитися у Прем'єр-лізі і на сезон 2016/17.

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд екс-футболістів ужгородської команди заявили, що "Говерла" не бажає погашати перед ними заборгованість. При цьому в клубі цю інформацію спростовують.

Сьогодні стало відомо про те, що ФФУ не дозволила харківському "Металісту" брати участь у наступному сезоні Прем'єр-ліги.