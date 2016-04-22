Ужгородська "Говерла" оскаржила рішення про зняття дев'яти очок в міжнародному суді

Віце-президент ужгородської "Говерли" Олександр Шуфрич заявив, що два рішення КДК ФФУ про зняття з ужгородського клубу дев'яти очок оскаржені в Спортивному арбітражному суді.

"Оскаржили обидва цих рішення в CAS. Тому говорити про зняття очок поки рано. Дочекаємося рішення міжнародних інстанцій", – написав Шуфрич на своїй сторінці в Twitter.

Крім того, він спростував інформацію про те, що "Говерла" не бажає погашати борги своїм колишнім футболістам. За його словами, самі гравці відмовляються від реструктуризації боргів.

"З кожним з цих футболістів велися [переговори] по погашенню боргів. На поступки пішли тільки [Олег] Герасим'юк і [Руслан] Степанюк, після чого отримали частину заборгованості, хоч і не велику. [Віталій] Лисицький особисто, [Дмитро] Трухін і [Руслан] Фещук через представників - відмовилися від переговорів щодо реструктуризації боргів".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набуло чинності рішення КДК ФФУ про зняття з "Говерли" дев'яти очок у чемпіонаті України. Таким чином ужгородський клуб був покараний за невиплату заборгованності по заробітній платі своєму екс-тренеру Олександру Севидову і екс-футболісту Віталію Лисицькому.

Раніше ряд колишніх гравців "Говерли" заявляли про те, що керівництво клубу протягом багатьох місяців лише обіцяє погасити борги перед ними, але на ділі вони не отримали від "Говерли" ні копійки.