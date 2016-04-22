Ужгородська "Говерла" опустилася на передостаннє місце в Прем'єр-лізі

З ужгородської "Говерли" зняті дев'ять очок у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

"У зв'язку з невиконанням ФК "Говерла" Ужгород попередніх рішень КДК ФФУ від 12 лютого 2016 і 3 березня 2016 набули чинності штрафні санкції у вигляді зняття з ужгородського клубу 3-х і 6-ти турнірних очок відповідно", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, тепер ужгородська "Говерла" має в активі 7 очок, випереджаючи в турнірній таблиці лише запорізький "Металург", який припинив існування.

Вище "Говерли" в таблиці розташувалися одеський "Чорноморець" і луцька "Волинь". Ці команди після 22 матчів набрали по 15 очок.

Ужгородська "Говерла" має низку заборгованостей перед своїми колишніми і діючими гравцями, за які КДК ФФУ вводив проти клубу санкції. Зокрема, 3 березня 2016 року дисциплінарний орган ФФУ покарав "Говерлу" зняттям шести очок за невиконання умов контракту зі своїм колишнім футболістом Віталієм Лисицьким. Сьогодні санкції вступили у дію.

Раніше президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон заявляв, що "Говерла" не отримає атестат на участь в чемпіонаті 2016/17, якщо не виплатить борги своїм футболістам.