Фінал Кубка України з футболу пройде в Харкові або Львові

На проведення фінального матчу Кубка України з футболу, який запланований на 21 травня, претендують Харків і Львів, повідомляє Matchday.ua.

Головним претендентом на проведення гри є Харків, де вчора в облдержадміністрації відбулася нарада з цього приводу. Чиновники обговорювали готовність місцевого стадіону, аеропорту та готелів прийняти футбольне захід.

Також на нараді був присутній представник ФФУ Іван Федоренко, який висловив переконання, що фінал у Харкові вдасться провести на належному рівні.

Разом з тим, за інформацією видання, "Арена Львів" також розглядається як претендент на прийом матчу. Рішення про місце проведення фіналу Кубка України ФФУ може прийняти вже сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, у перших півфінальних матчах Кубка України донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Олександрією", а дніпропетровський "Дніпро" обіграв луганську "Зорю".