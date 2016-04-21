Лондонський "Арсенал" обігнав "Манчестер Сіті" у чемпіонаті Англії

Лондонський "Арсенал" у матчі 30-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги обіграв з рахунком 2:0 "Вест Бромвіч Альбіон" і вийшов на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Обидва голи в першому таймі гри забив форвард "Арсеналу" Алексіс Санчес. Спочатку він відзначився на 6-й хвилині гри, коли з-за меж штрафного майданчика спрямував м'яч у нижній кут воріт голкіпера Бена Фостера. А на 38-й хвилині йому вдалося реалізувати штрафний - сфера пролетіла крізь стінку суперника, а воротар "ВБА" відреагувати на такий удар не зміг.

Таким чином, "Арсенал" набрав 63 очки і обійшов в турнірній таблиці "Манчестер Сіті", який залишився на четвертій позиції з 60 пунктами.

Також за місце в Топ-4, яке дає право зіграти в наступному сезоні в Лізі чемпіонів, бореться "Манчестер Юнайтед". У нього в активі 59 очок.

До кінця сезону в усіх претендентів на місце в четвірці кращих команд Прем'єр-ліги залишилося зіграти по чотири матчі.