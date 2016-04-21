Квитки на бій Ф'юрі з Кличком розпочнуть продавати наступного тижня

Квитки на бій-реванш між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Володимиром Кличком почнуть продаватися з 27 квітня, починаючи з 13:00. Про це повідомляє Mirror.

Поєдинок двох важкоатлетів, де Ф'юрі спробує захистити титул чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO, відбудеться 9 липня на "Манчестер-Арені".

Видання зазначає, що раніше Ф'юрі вже почав словесну війну з Кличком, образивши українця.

"Для мене не було важливим битися саме в Манчестері, але я не хотів повертатися в Німеччину. Я не люблю випробовувати долю двічі - одного разу мені вистачило, і я задоволений. Нехай він приїде сюди. Нехай він приїде, ця німецька нікчема", - сказав Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ф'юрі говорив, що протягом боксерської кар'єри його єдиною мотивацією будуть гроші.