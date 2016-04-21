Екс-воротар "Севільї" Палоп згадав, як забивав "Шахтарю" (відео)

Колишній воротар іспанської "Севільї" Андрес Палоп розповів, як йому в 2007 році вдалося забити м'яч донецькому "Шахтарю" в 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Своїми спогадами він поділився в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у тому протистоянні "Шахтар" і "Севілья" звели перший матч вдома у іспанської команди внічию 2:2. У донецькому матчі-відповіді завдяки голам бразильців Матузалема і Елано команда Мірчі Луческу вигравала 2:1 до 94-ї хвилини, допоки у гостей не зрівняв рахунок Палоп.

"У футболі потрібно битися до останньої секунди, адже саме тоді і може все вирішитися. У першому матчі вдома ми зіграли внічию - 2:2. Це був не дуже хороший результат, оскільки на нас чекала поїздка в Україну, де все ще панувала зима, і погодні умови були не найкращими. Здавалося, "гірники" пройдуть далі, так як вони до останніх секунд вели з рахунком 2:1. Нам вже було нічого втрачати, тому я вирішив рвонути вперед", - розповідає Палоп.

"Коли пішла подача з кутового, всі були готові, але я побачив, що м'яч летить прямо на мене. Знав, що можу завдати удару без перешкод з боку суперників. Постарався, щоб м'яч влетів в сітку і зробив так, що в результаті було призначено додатковий час. Це були найприголомшливі емоції в моєму житті. Тепер знаю, що відчуває партнер по команді, коли забиває гол", - додав воротар.

У овертаймі матчу "Севільї" вдалося забити і третій м'яч, який вивів команду в чвертьфінал Кубка УЄФА. В результаті, "Севілья" стала в тому сезоні володарем трофею.

Андрес Палоп захищав ворота "Севільї" до 2013 року, а в 2008-му в ролі резервного воротаря збірної Іспанії став чемпіоном Європи. Сезон 2013/14 він провів у німецькому "Байєрі", після чого закінчив футбольну кар'єру. Зараз він працює головним тренером команди "Алькояно" в одному з нижчих іспанських дивізіонів.