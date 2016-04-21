Екс-футболісти "Говерли" розкритикували ФФУ і вимагають зняти клуб з Прем'єр-ліги

Низка колишніх футболістів ужгородської "Говерли" заявили про те, що клуб не збирається віддавати їм борги, а Федерація футболу України закриває на це очі. Про це пише сайт Sportarena.com.

В інтерв'ю виданню відразу дев'ять колишніх гравців команди Прем'єр-ліги повідомили, що керівництво клубу протягом багатьох місяців лише обіцяє погасити борги перед ними, але досі футболісти не отримали від "Говерли" жодної копійки. При цьому ФФУ нічого не робить, щоб вирішити це питання.

Майже всі опитані виконавці вважають, що "Говерлі" не треба видавати атестат на виступи у Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

"Тримати ось таке неподобство, як "Говерла", це знущання над людьми. В нормальних країнах за таке у в'язницю садять, а у нас закривають очі. Є органи, які за це відповідають, у них і треба питати", - вважає екс-форвард ужгородців Максим Шацьких.

За словами колишнього півзахисника команди Владислава Шарпара, який нині грає за казахстанський "Атирау", у ФФУ при вирішенні питань заборгованостей перед футболістами займаються корупцією.

"Звертатися в контрольно-дисциплінарний комітет не бачу сенсу – там хтось "кришує" весь процес. Не розумію, що відбувається, адже "Говерла" винна не тільки мені. У нас така країна і такі безвідповідальні люди, що всім начхати на це. Просто всі мають свій інтерес і займаються корупцією. Іншого я не бачу. Цю палату (Палату спорів ФФУ – прим. УНІАН) то збирають, то розпускають. У ФФУ повний бардак – зібрати всіх, зв'язати і не знаю, що з ними зробити", - заявив Шарпар.

Схожої думки дотримується півзахисник Олег Герасимюк. "У мене вже була схожа ситуація з луцькою "Волинню", і я знаю, як у ФФУ все робиться і як приймаються рішення з таких питань, - говорить футболіст. - Тож кудись звертатися не бачу сенсу – правди не досягну, це сто відсотків. Вони відстоюють інтереси не футболістів, а клубів і свої власні. От і все. Для ФФУ футболісти на 150-му місці, а може й далі".

За словами нападника Сергія Кузнецова, ФФУ прикриває клуби-боржники та їх керівників.

"Федерація просто прикриває такі клуби та їх непорядних президентів. Виходить, що так можна робити все, що завгодно! Подивіться, до чого ми докотилися - залишилися 3-4 команди, де є нормальні президенти і виплачуються всі зарплати", - вважає екс-гравець "Говерли", який нині грає за "Металіст".

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон заявляв, що для одержання атестата на наступний сезон "Говерла" має розрахуватися зі своїми футболістами.

Нагадаємо, фактичним керівником клубу є віце-президент клубу Олександр Шуфрич, який є сином народного депутата України Нестора Шуфрича.