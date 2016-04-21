Форвард "Барселони" Неймар зіграє на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро

Футбольний клуб "Барселона" підтвердив поїздку бразильського легіонера Неймара на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Гравець виступатиме у складі своєї збірної, яка ніколи в історії не вигравала золоті медалі олімпійського турніру.

Згідно з регламентом олимпийсого футбольного турніру, в кожній команді можуть грати три футболіста будь-якого віку, інші повинні бути не старше 23 років.

Разом з тим, Неймар пропустить Копа Америка, головний турнір континенту для національних збірних (аналог Євро).

"ФК Барселона" висловлює подяку бразильській конфедерації футболу та її президенту Марко Поло дель Неро, який прийняв пропозицію клубу з тим, щоб гравець брав участь тільки в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро влітку (з 3 по 21 серпня), і пропустив Копа Америка в США з 3 по 26 червня", - йдеться в повідомленні клубу.

Неймар виграв срібло Олімпіади-2012 в Лондоні, а також став переможцем Кубку Конфедерації-2013.