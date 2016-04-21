Іспанія: мадридські "Реал" і "Атлетико" відповіли "Барселоні" своїми перемогами

В Іспанії завершилися матчі 34-го туру чемпіонату країни з футболу, де мадридські "Реал" і "Атлетико", які ведуть боротьбу з "Барселоною" за титул чемпіона країни виграли свої матчі.

Раніше сьогодні "Барселона виграла в гостях в Ла-Коруньї у "Депортиво" з розгромним рахунком 8:0.

"Атлетіко" грав в Більбао з командою із співзвучною назвою "Атлетик" і на 38-й хвилині єдиний гол у цьому матчі забив Фернандо Торрес. Він вирішив долю гри на користь мадридців - 1:0.

У свою чергу, "Реал" на своєму полі приймав "Выльярреал", що йде на 4-му місці в турнірній таблиці. На 41-й хвилині гол у складі господарів поля забив Карім Бензема. На 69-й хвилині Лукас Васкес забив другий гол, а на 76-й хвилині Лука Модріч довів рахунок до великого - 3:0.

Таким чином, "Реал" зберіг мінімальний відрив від дуету лідерів - 78 очок проти 79 "Барселони" й "Атлетіко". У йдучого на 4-му місці в таблиці "Вільярреала" лише 60 балів.