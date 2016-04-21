"Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" здобули сухі перемоги в англійській Прем'єр-лізі

"Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" здобули чергові перемоги в матчах англійської Прем'єр-ліги.

"МЮ" переграв лондонський "Крістал Пелас" з рахунком 2:0, завдяки чому наблизився до місця у верхній четвірки турнірної таблиці чемпіонату. Команди, які завершать сезон на цих позиціях, отримають право зіграти в наступному сезоні у Лізі чемпіонів.

На даний момент в активі "Манчестер Юнайтед", що займає п'яте місце в таблиці, 59 очок, у лондонського "Арсеналу" - 60 пунктів, а у "Манчестер Сіті" - 61. При цьому у "Арсеналу" є матч в запасі.

В іншому матчі дня "Ліверпуль" виграв міське дербі з "Евертоном" з рахунком 4:0. Варто зауважити, що з 50-ї хвилини зустрічі "Евертон" грав у меншості через вилучення Раміро Фунеса-Морі. Аргентинський захисник завдав важкої травми гравцеві "Ліверпуля" Дівоку Орігі.

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас - 2:0 (1:0)

Голи: Ділейні (4, у свої ворота), Дарміан (55).

Ліверпуль - Евертон - 4:0 (2:0)

Голи: Орігі (43), Сахо (45+2), Старрідж (63), Коутіньйо (76).

Як повідомляв УНІАН, раніше "Манчестер Сіті" втратив очки в матчі Прем'єр-ліги, зігравши внічию з "Ньюкаслом".