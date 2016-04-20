Італія: "Ювентус" розтрощив "Лаціо" в центральному матчі туру Серії А

У Турині завершився центральний матч туру чемпіонату Італії з футболу, в якому "Ювентус" приймав римський "Лаціо" й розтрощив суперника з рахунком 3:0.

Туринці мали помітну перевагу над суперником і відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Маріо Манджукіч на 39-й хвилині відкрив рахунок, а вже після перерви спочатку Пауло Дібала реалізував пенальті на 52-й хвилині, а через 12 хвилин Дібала зробив дубль.

Таким чином, туринці набрали 82 очки і випереджають "Наполі" на 9 балів. Для перемоги в чемпіонаті "Юве" залишилося набрати 4 очки.

У боротьбі за третє місце, за участю "Роми" та "Інтера", римляни збільшили свій відрив від міланців з 4 до 7 очок - 68 проти 61. "Рома" виграла у "Торіно" з рахунком 3:2, в той час як "Інтер" у гостях поступився "Дженоа" 0:1.