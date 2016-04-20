"Барселона" знову продемонструвала силу, забивши вісім м'ячів "Депортіво"

Іспанська "Барселона" перервала серію невдалих матчів гостьовою розгромною перемогою над "Депортіво" у 34-му турі чемпіонату Іспанії з футболу.

Каталонці завершили зустріч з рахунком 8:0 на свою користь. Чотири рази м'яч у ворота суперника відправляв Луїс Суарес, а крім нього голами відзначилися Іван Ракітіч, Ліонель Мессі, Марк Бартра та Неймар.

Депортиво - Барселона - 0:8 (0:2)

Голи: Суарес (10, 24, 54, 64), Ракітіч (48), Мессі (73), Бартра (77), Неймар (81)

Цією перемогою "Барселона" перервала свою триматчеву серію поразок у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. За чотири тури до кінця сезону підопічні Луїса Енріке мають 79 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги.

В матчах, які залишилося зіграти каталонцям у чемпіонаті, їм протистоятимуть команди з другого десятку іспанської турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, в минулому матчі чемпіонату Іспанії проти "Валенсії" форвард "Барселони" Ліонель Мессі забив свій 500-й гол у професійній кар'єрі.