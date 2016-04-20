Захисник "Шахтаря" Ракицький, ймовірно, пропустить матч з "Севільєю"

Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький, ймовірно, не зіграє у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти "Севільї". Про це в ефірі телеканалу "Футбол 1" повідомив головний тренер "гірників" Мірча Луческу.

"Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Швидше, він не зіграє, ніж зіграє", - так Луческу відповів на питання журналіста про Ракицького.

Ярослав Ракицький продовжує відновлення після травми коліна. Через це пошкодження захисник пропустив останні товариські матчі збірної України.

Як повідомляв УНІАН, Ярослав Ракицький був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи після першого чвертьфінального матчу "гірників" з португальською Брагою.