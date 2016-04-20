"Дніпро" обіграв "Зорю" у першому півфіналі Кубка України

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Господарі поля активно розпочали матч і на 17-й хвилині після потужного удару зі штрафного від Андерсона Піко воротар Микита Шевченко відбив мокрий від дощу м'яч перед собою і Роман Зозуля в підкаті проштовхнув "кулю" у сітку.

Надалі обидві команди мали чимало шансів забити гол, але як "Дніпро" не зумів збільшити перевагу, так і "Зоря" не змогла зрівняти рахунок.

Матч-відповідь відбудеться 11 травня в Запоріжжі, де свої домашні матчі проводить "Зоря".

Для перемоги за сумою двох матчів і виходу в півфінал дніпропетровцям достатньо буде навіть програти з мінімальним, але результативним рахунком (1:2, 2:3 і т. д.), в той час як "Зорі" потрібна буде тільки перемога з різницею в два м'ячі і більше. У разі повторення результату першої гри - 1:0 на користь господарів поля - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.