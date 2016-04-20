Донецький "Шахтар" не зміг обіграти "Олександрію" у першому півфіналі Кубка України

ФК "Олександрія" та донецький "Шахтар" завершили з рахунком 1:1 перший півфінальний матч Кубка України з футболу.

В рівній зустрічі кожна з команд змогла забити по одному м'ячу. Першою відзначилася "Олександрія", коли на 34-й хвилині Василю Грицуку вдався фантастичний за красою удар з правого кута штрафного майданчика у дальню дев'ятку воріт Андрія П'ятова.

На початку другого тайму "Шахтарю" на деякий час вдалося заволодіти ініціативою, яка втілилася в гол. Марлос зробив вдалу передачу у штрафний майданчик, де першим біля м'яча опинився Дентіньо. З ударом бразильця головою воротар "Олександрії" Владислав Леванідов впорався, але на добивання у виконанні Едуардо вже не встиг - 1:1.

Після гола "Шахтаря" господарям поля вдалося знову вирівняти гру. Але надалі матч виділявся швидше сутичками футболістів, ніж гольовими моментами.

ФК Олександрія - Шахтар (Донецьк) - 1:1 (1:0)

Голи: Грицук (36) - Едуардо (54)

А: Леванідов, Микицей, Басов, Шендрик, Чеботаєв, Грицук, Банада, Старенький (Козак, 57), Дедечко, Полярус (Запорожан, 82), Куліш (Пономар, 83);

Ш: П'ятов, Срна, Кривцов, Кучер, Ісмаілі, Малишев, Коваленко, Марлос, Дентіньо (Веллінгтон Нем, 75), Тайсон (Степаненко, 64), Феррейра (Едуардо, 46);

Попередження: Полярус, Дедечко, Шендрик - Феррейра, Кривцов

Півфінальний матч-відповідь між "Шахтарем" та "Олександрією" відбудеться 11 травня.