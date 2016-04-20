Українець Юрченко продовжив контракт з німецьким "Байєром" на два роки

Український півзахисник Владлен Юрченко продовжив контракт з німецьким клубом "Байєр" (Лверкузен) на 2 роки, повідомляє офіційний сайт німецької команди.

"Влад зробив великий крок у своєму розвитку в останні кілька місяців, - каже спортивний директор Руді Феллер. - Його останні виступи в Бундеслізі були дуже переконливими. Якщо він втримається на високому рівні і буде прогресувати ми побачимо відмінного футболіста в Леверкузені ".

У цьому сенсі Юрченко продовжує наполегливо працювати над собою: «У мене є відчуття, що я на своєму місці в Леверкузені", - зазначив Юрченко. "Ця команда дає молодим гравцям багато впевненості в собі можливість розвиватися до дуже високого рівня. У мене тут з'явилася можливість, яку я дійсно хочу використовувати".

Юрченко перейшов в "Байєр" влітку 2014-го року, а в цьому році став регулярно залучатися до основної команди. На початку квітня він забив перший гол за "Байєр" в Бундеслізі.