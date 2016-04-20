Кубок України 1/2 фіналу, перший матч "Дніпро" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську відбудеться перший півфінальний матч Кубка України з футболу, в якому "Дніпро" на своєму полі прийме луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які займають 3-4 місця в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і ведуть боротьбу за бронзові медалі чемпіонату країни.

Десять днів тому команди зустрічалися в Лізі Парі-Матч, де в Запоріжжі формальні господарі поля "Зоря" поступилися з рахунком 1:2. А згодом команди зробили рокіровку в турнірній таблиці, де тепер вже «Дніпро» очевидний фаворит в боротьбі за 3-е місце.

Підопічні Мирона Маркевича взяли скромний реванш на чужому полі за поразку на своєму, а також перервали 7-матчеву серію без виграшів в очних зустрічах. Дніпропетровці здобули 5 поспіль перемог у двох турнірах після невдалого початку весни в матчі в Києві, коли вони програли "Динамо" з рахунком 0:2.

За цей же відрізок «Зоря» програла тричі, що більше, ніж за всю літньо-осінню частину змагань. Саме луганчани є дебютантами такого високого раунду Кубка України, тоді як їхні суперники у півфінал пробилися вже в 11-й раз.

З іншого боку, «Дніпро» жодного титулу не має. Тому прагнути до нових вершин особливий стимул у обох сторін.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається команда з Дніпропетровська. На перемогу "Дніпра" можна поставити з коефіцієнтом 1,49 до 1, на нічию - 3,97 до 1, а на перемогу "Зорі" - 5,96 до 1.

Матч "Дніпро" - "Зоря" розпочнеться на "Дніпро-Арені" у Дніпропетровську о 19.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.