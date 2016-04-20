Луческу на 85 відсотків тренер "Галатасарая" - турецькі ЗМІ

Турецький футбольний клуб "Галатасарай" і головний тренер донецького "Шахтаря" румунський фахівець Мірча Луческу на 85 відсотків домовилися про співпрацю з наступного сезону, повідомляє Fanatik..com.tr.

Луческу вже працював в "Галатасараї" в період 2000-2002 роки, коли виграв з командою Суперкубок Європи і чемпіонат Туреччини. У 2001-му році він був визнаний кращим тренером країни. Потім він два роки працював у "Бешикташі", після чого, з 2004-го працює в "Шахтарі".

Як повідомляв УНІАН, напередодні агент тренера донецького "Шахтаря" Аркадій Запорожану заявив, що Луческу не планує вести переговори з іншими клубами до літа.