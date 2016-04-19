"Манчестер Сіті" знову втратив очки в матчі англійської Прем'єр-ліги

"Манчестер Сіті" не зміг обіграти "Ньюкасл" в гостьовому матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги і загострив боротьбу за місце у верхній четвірці турнірної таблиці чемпіонату, яке надає право зіграти в наступному році в Лізі чемпіонів.

Команди завершили матч з рахунком 1:1, а обидва голи в грі були забиті в першому таймі. На 14-й хвилині у "Сіті" відзначився аргентинський форвард Серхіо Агуеро, а на 31-й хвилині "Ньюкасл" зрівняв рахунок завдяки точному удару голландця Вурнона Аніти.

Зараз "Манчестер Сіті" продовжує займати третю сходинку в Прем'єр-лізі, маючи в активі 61 очко. У лондонського "Арсеналу" - 60 пунктів, а в "Манчестер Юнайтед" - 56. При цьому останні дві команди мають матч у запасі.

Для "Ньюкасла" здобута нічия також має великий сенс. Команда під керівництвом іспанського тренера Рафаеля Бенітеса продовжує разом з "Сандерлендом" та "Норвічем" боротися за "рятівне" 17-е місце в таблиці, яке дозволяє не вилетіти в нижчий дивізіон. Тепер у "Ньюкасла" (19-я позиція) - 29 очок, у "Сандерленда" (18-я позиція) - 30 балів і матч в запасі, а у "Норвіча" (17-я позиція) - 31 пункт.

Як повідомляв УНІАН раніше, в минулий понеділок "Тоттенхем" розгромив з рахунком 4:0 "Сток Сіті" і скоротив відставання від лідируючого в англійській Прем'єр-лізі "Лестера" до п'яти очок.