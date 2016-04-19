Відсутність Ігуаїна не завадила "Наполі" розтрощити "Болонью"

У Неаполі завершився матч чемпіонату Італії з футболу, в якому ведучий боротьбу за чемпіонський титул "Наполі", незважаючи на відсутність свого лідера і кращого бомбардира сезону Серії А Гонсало Ігуаіно, розтрощив середняка турнірної таблиці "Болонью".

Гра завершилася з рахунком 6:0.

Неаполітанці володіли перевагою протягом всього матчу. Рахунок вже на 18-ій хвилині відкрив Маноло Габбіадіні. Він же реалізував пенальті на 35-й хвилині.

У другому таймі хет-триком відзначився Дріс Мертенс, який забивав голи на 58-й, 80-й і 88-й хвилинах. А фінальну крапку на 90-й хвилині поставив Давід Лопес.

Таким чином, "Наполі" набрав 73 очки і скоротив відставання від лідируючого "Ювентуса" з 9 до 6 балів. Щоправда, у "Юве" гра в запасі. Тепер команді з Турину для перемоги в чемпіонаті потрібно набрати ще 7 балів.