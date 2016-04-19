"Парі-Сен-Жермен" запропонував посаду головного тренера Жозе Моуріньо

Колишній головний тренер лондонського "Челсі" португальський фахівець Жозе Моурінью отримав пропозицію очолити французький "Парі-Сен-Жермен", повідомляє Sky Sports з посиланням на свої джерела.

Президент французького клубу Нассер-Ганім Аль-Хелаіфі зробив пропозицію Моурінью через агента Хорхе Мендеса відразу ж після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів, де команда в 1/4 фіналу програла англійському "Манчестер Сіті" минулого тижня. Катарський бізнесмен явно розчарувався у відсутності прогресу в результатах клубу в єврокубках під керівництвом Лорана Блана.

Разом з тим, Моуріньо очікує закінчення сезону в англійській Прем'єр-лізі, де більш кращим бачить для себе варіант очолити "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляв УНІАН, Жозе Моуріньо був звільнений з "Челсі" 17 грудня 2015 року. В той момент команда йшла на 16-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Пізніше він відмовився від пропозицій очолити італійську "Рому" і національну збірну Сирії.