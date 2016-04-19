Луческу не буде розглядати пропозиції інших клубів про співпрацю до літа - агент

Агент тренера донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу Аркадій Запорожану заявив, що тренер «Шахтаря» не планує вести переговори з іншими клубами до літа, повідомляє Sport.ro.

"Від трьох найбільших клубів Стамбула і, зовсім недавно, від «Трабзонспора» були пропозиції. У Туреччині одна команда виграє чемпіонат, миттєво інші два великих клубу міняють тренера. І починаються обговорення. На даний момент конкретних пропозицій з Туреччини немає, тому що Луческу зараз їх не приймає", - зазначив Запорожану.

"Зараз Луческу сконцентрований на «Шахтарі», але влітку може обговорювати варіанти. У грудні і лютому були контакти, але Мірча не став їх обговорювати", - додав агент.

"Поки ми не розмовляли з «Шахтарем» про продовження співпраці, можливо, через забобони. Справи йдуть добре, він зосереджений на своїй роботі. Справи в «Шахтарі» йдуть вгору, хто знає, що трапиться, якщо розмова зайде про гроші", – підсумував Запорожану.

Нагадаємо, контракт Луческу з «Шахтарем» закінчується влітку 2016 року.