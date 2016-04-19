Колишній віце-президент ФІФА назвав хабарі усталеною практикою організації

Всі троє повністю визнали провину і погодилися виплатити компенсацію в розмірі 37,5 млн доларів, повідомляє ВВС.

У своїх показаннях підозрювані, у тому числі колишній віце-президент ФІФА Джеффрі Уебб, заявили, що вважали отримання хабарів усталеною практикою організації.

Зокрема, Уебб визнав, що "використав свої повноваження для отримання хабарів і відкатів заради власної особистої вигоди".

Однак, додав він, в 2012 році його прямо попередили, що різні компанії будуть пропонувати йому гроші за ексклюзивні права на показ матчів, і він вирішив, що подібні речі в цьому бізнесі вважаються нормальними.

Уебб офіційно визнав провину в незаконному збагаченні з 2012 по 2014 рік. За його словами, весь цей час він отримував хабарі за ексклюзивні права на трансляції матчів, у тому числі відбіркового циклу до чемпіонатів світу 2018 і 2022 року.

Крім того, Уебб визнав провину в спробі обдурити своїх підлеглих і в спробі легалізувати незаконно отримані кошти шляхом їх переказу з рахунків у США на рахунки в Панамі і на Кайманах.

Крім Уебба свідчення по справі дали ще два чиновника значно більш низького рангу – аргентинець Алехандро Бурсако і бразилець Жозе Маргілеш. Всі троє залишаються під домашнім арештом, розгляд справи заплановано на червень.

Всього у справі проходять близько 40 чиновників і керівників комерційних компаній, які переклали цим чиновникам хабарі і відкати.