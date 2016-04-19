Збірна України по футболу може провести два збори перед Євро-2016

Тренерський штаб Михайла Фоменка хоче провести два тренувальних збори напередодні континентального форуму, проте здійснити це вийде тільки в тому випадку, якщо вдасться завершити розіграші УПЛ і Кубка України до 15 травня, повідомляє Спортарена.

В такому випадку, синьо-жовті спочатку поїдуть на збори в Італію, де будуть перебувати з 19 по 22 травня, а потім продовжать підготовку в Швейцарії (27 травня – 6 червня). Якщо ж поточний сезон в Україні триватиме довше, то команда Фоменко проведе лише один збір у Швейцарії.

Звертає на себе увагу той факт, що другі півфінальні матчі Кубка України пройдуть тільки 11 травня, тому завершити сезон до 15 травня, як наполягає тренерський штаб збірної, буде вельми проблематично.

Щодо товариських матчів, то їх у збірної України буде три. 29 травня команда Фоменко в Турині зустрінеться з румунами, 3 червня – у Бергамо з албанцями, а на 6 червня запланований (але ще не підтверджений) спаринг проти збірної Молдови.

Передбачається, що на першому зборі українців точно не зможе бути присутнім вінгер "Севільї" Євген Коноплянка, чия команда 22 травня буде протистояти "Барселоні" у фіналі Кубка Іспанії.

Також під питанням і участь в першому зборі гравців донецького "Шахтаря", які мають шанси пробитися у фінал Ліги Європи, запланований на 18 травня (до речі, гра пройде неподалік від тренувального табору українців — в Базелі).

Як повідомляв УНІАН, збірна України на Євро-2016 зіграє в групі С з командами Німеччини (12 червня), Північної Ірландії (16 червня) та Польщі (21 червня).