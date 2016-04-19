Луческу не захотів відповідати на питання про своє майбутнє в "Шахтарі"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу пішов від відповіді на питання, чи визначився він зі своїм майбутнім у клубі, повідомляє "Террикон".

"Спочатку ми закінчимо чемпіонат, а потім будемо думати над іншими питаннями. Всі читали, що сказав Пеллегріні. Тому робіть висновки", - заявив Мірча Луческу.

Раніше головний тренер "Манчестер Сіті" Мануель Пеллегріні заявив, що його команда невдало провела кінцівку чемпіонату Англії через звістки про те, що в наступному сезоні її очолить Хосеп Гвардіола.

Контракт Мірчі Луческу з донецьким "Шахтарем" закінчується після закінчення нинішнього сезону.

Я повідомляв УНІАН, раніше у Федерації футболу Румунії заявляли, що Мірча Луческу може очолити збірну цієї країни, не отримуючи зарплату.