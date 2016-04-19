Екс-тренер харківського "Металіста" Севідов вважає, що влітку клуб припинить існування

Існує висока ймовірність того, що харківський футбольний клуб "Металіст" по закінченні нинішнього сезону припинить своє існування. Таку думку в інтерв'ю газеті "Сьогодні" висловив звільнений вчора головний тренер команди Олександр Севідов.

"Думаю, відсотків на 95-99 так воно і станеться", - відповів фахівець на питання про можливу смерть клубу.

При цьому, він заявив, що зараз в "Металісті" йде "тотальне знищення клубу".

"Зараз йде просто тотальне знищення клубу, катком прокочуються. Тут вже не залишилося нічого, випалена земля. Не працює база: люди не доглядають за полями, не перуть форму, не прибирають, не готують. Нікому взагалі не платять грошей. Самим футболістам доводиться скидатися, щоб їм форму попрали. Уявіть собі, за 10 місяців роботи ми лише раз отримували зарплату. І при цьому ще звинувачують у всіх смертних гріхах: і в сдачах, і в грі на контори", - розповів Севідов.

Тренер також повідомив, що раніше їздив в Москву на зустрічі з власником клубу Сергієм Курченком, але результатів ці поїздки не принесли.

"Звичайно, я знав, куди йшов, але людина влаштована так, що завжди сподівається на краще. Я двічі літав до Москви, зустрічався з Курченко. Він клятвено обіцяв, що ось-ось все налагодиться, що буквально завтра в клуб підуть гроші. Рік майже минув, а це "завтра" так і не настало", - додав Севідов.

Раніше повідомлялося, що вчора головного тренера "Металіста" Олександра Севідова керівництво клубу відправило у відставку. В останніх чотирьох матчах чемпіонату командою керуватиме Олександр Призетко, який раніше очолював дубль харків'ян.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією президента української футбольної Прем'єр-ліги Володимира Генінсона, борги "Металіста" складають близько 25 мільйонів доларів.