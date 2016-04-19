Львівські "Карпати" зняли пародійне відео на кліп про лабутени (відео)

Львівські "Карпати" зняли ролик, що анонсує матч 23-го туру української Прем'єр-ліги з ужгородською "Говерлою". Відео є пародією на кліп російської групи "Ленінград" з піснею "Експонат".

Поєдинок "Карпат" з "Говерлою" відбудеться 23 квітня о 14:00 на "Львів-Арені". На даний момент львівська команда знаходиться на восьмій позиції в Прем'єр-лізі, ужгородська - на 11-й.

Як повідомляв УНІАН, в минулому турі чемпіонату України "Карпати" зіграли в нульову нічию з луцькою "Волинню".