Захисник збірної України повернеться з Греції в "Динамо"

Захисник збірної України з футболу Євген Селін, права на якого належать київському "Динамо", залишив грецький "Платаніас". Про це в соціальній мережі Instagram повідомив агент футболіста Олександр Панков.

"Спасибі ФК "Платаніас" за хорошу роботу і любов до України. Прекрасний сезон, відмінна гра динамівця і патріота в Греції оцінена всіма експертами. Чекаємо новий український десант на Криті", - написав Панків, прикріпивши до повідомлення фотографію з собою та Селіним на тлі офісу "Платаніаса".

У чемпіонаті Греції Селін зіграв 27 матчів, забивши один м'яч. Його команда завершила сезон на дев'ятому місці.

27-річний Євген Селін став гравцем "Динамо" в 2013 році, коли перейшов до київського клубу з полтавської "Ворскли". Через два роки він втратив місце в основному складі команди і здавався в оренду спочатку в харківський "Металіст", а потім в "Платаніас".

У збірну України Селін викликається з 2011 року і провів за неї 15 матчів. Захисник був учасником Євро-2012, а останній раз запрошувався до національної команди місяць тому перед товариськими іграми з Кіпром та Уельсом.