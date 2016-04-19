Англійська Прем'єр-ліга: "Тоттенхем" скоротив відставання від "Лестера"

В останньому матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський "Тоттенхем" обіграв на виїзді "Сток Сіті" з рахунком 4:0 і скоротив відставання від "Лестер Сіті" в чемпіонській гонці.

Перший гол у матчі на 9-й хвилині забив форвард "Тоттенхема" Харрі Кейн з-за меж штрафної площі суперника. Ще три м'ячі гості відправили в ціль протягом 15 хвилин другого тайму - двічі відзначився Справі Аллі, і ще раз Харрі Кейн.

Сток Сіті - Тоттенхем - 0:4 (0:1)

Голи: Кейн (9, 71), Аллі (67, 82)

Тепер в активі сенсаційного лідера Прем'єр-ліги "Лестера" 73 очки, а у "Тоттенхема" - 68 пунктів. До завершення чемпіонату командам залишилося зіграти чотири тури, причому "Лестер" в заключних поєдинках сезону має зіграти з "Манчестер Юнайтед" та "Челсі".

Як повідомляв УНІАН, вчора "Лестер" вперше за шість турів втратив очки у матчі Прем'єр-ліги. Команда Клаудіо Раньєрі зіграла внічию 2:2 з "Вест Хемом"