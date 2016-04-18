Італійський голкіпер забив гол сам собі (відео)

Голкіпер «Сассуоло» Андреа Консільї забив курйозний гол у свої ворота в гостьовому матчі національного чемпіонату проти «Фіорентини» у Флоренції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Інцидент стався на 83-й хвилині матчу. За рахунку 2:1 на користь господарів поля захисник «Сассуоло» віддав передачу назад на свого воротаря. Консільї намагався в дотик відпасувати партнеру, але м'яч у італійця зрізався і опинився у воротах.

Матч, що відбувся в неділю, 17 квітня, завершився з рахунком 3:1 на користь "Фіорентини".

На даний момент, "Сассуоло" займає 7-е місце в турнірній таблиці, а "Фіорентина - 5-е.