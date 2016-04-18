Тренер "Барселони" Луїс Енріке після третьої поразки поспіль образив журналіста

Журналіст іспанського сайту Diario Gol Віктор Мало був ображений головним тренером "Барселони" Луїсом Енріке після матчу каталонців з "Валенсією", повідомляє The Gardian.

Журналіст запитав тренера про те, чи може слабка фізична підготовка в клубі бути основним чинником поганих результатів в останній час. На що Луїс Енріке перепитав: "Як ваше прізвище?". Коли журналіст представився "Мало" ("поганий" - іспанською мовою), тренер відповів: "Правильно, наступне питання."

"Барселона" зазнала поразки у Валенсії з рахунком 1:2 і дозволила "Атлетіко" Мадрид наздогнати себе у турнірній таблиці Ла Ліги, в той час як інший мадридський клуб - "Реал" - знаходиться в одному очку позаду від пари лідерів. Третя поразка поспіль є катастрофічною для каталонського клубу, який ще зовсім недавно мав велику перевагу над суперниками в таблиці.

Також не варто забувати, що минулого тижня "Барселона" вибула з розіграшу Ліги чемпіонів, програвши в 1/4 фіналу за сумою двох матчів мадридському "Атлетіко".

Також зазначається, що після гри не стримав емоцій і форвард "Барселони" Неймар. Бразильський легіонер зіткнувся біля входу в тунель, що веде в підтрибунне приміщення, із захисником "Валенсії" Антоніо Барраганом. Неймар кинув пляшку з водою в захисника і крикнув: "Заткнись, я заробляю в 10 разів більше, ніж ти!"