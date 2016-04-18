Головний тренер "Металіста" Севідов відправлений у відставку - ЗМІ

Сьогодні на заміській базі «Металіста» відбулися збори, на яких помічник спортивного директора Вадим Заяць оголосив про звільнення Олександра Севідова і призначення на пост головного тренера Олександра Призетко, який донедавна працював з молодіжною командою клубу, повідомляє Matchday.

У клубі цю інформацію не коментують і офіційної заяви з приводу зміни наставника не публікують.

Скоріш за все, в одній тренерській зв'язці з Призетко продовжить роботу його асистент по молодіжній команді Максим Калініченко. У свою чергу, Олександр Мартюк і Сергій Золотницький, що входили в штаб Севідова, навряд чи залишаться в Харкові без Севідова.

За даними видання, в кінці минулого тижня спортивний директор «Металіста» Олександр Бойцан літав до Москви, де мав аудієнцію у президента клубу Сергія Курченка. Очевидно, що перестановки на тренерському містку не могли відбутися без відома боса.

Сам Севідов, коментуючи ситуацію зі своєю відставкою, заявив: "Нехай цю ситуацію коментують в клубі. Я зараз перебуваю в лікарні на лікуванні. Як бачите, робота футбольного тренера здоров'я не додає, тому що, на жаль, зараз ситуація склалася таким чином. Думаю, буде правильно, якщо всю ситуацію, яка відбувається в «Металісті» і навколо клубу, буде коментувати керівництво харків'ян".

Олександр Севідов прийняв «Металіст» на початку червня 2015 року, змінивши біля керма команди Ігоря Рахаева. У 23 матчах під його керівництвом «жовто-сині» здобули 3 перемоги (з урахуванням технічної над «Металургом») при 8 нічиїх та 12 поразках. Щоправда, минулої суботи харків'яни програвали «Дніпру» (0:5) вже без Севідова, хоча формально на той момент він ще залишався головним тренером. На прес-конференції після гри в Дніпропетровську Олександр Мартюк повідомив, що Севідов вже тиждень перебуває в лікарні під наглядом лікарів.